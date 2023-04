POL-DO: Polizei sucht Zeugen nach Raub am Hiltropwall

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0389 Wie wichtig die ordnungsgemäße Sicherung eines Kindes in einem Fahrzeug ist, zeigt ein Verkehrsunfall vom gestrigen Abend (20. April) in der nördlichen Innenstadt. Ein Kleinkind fiel ungesichert während der Fahrt samt Kindersitz aus einem fahrenden Pkw. Mit einem Schutzengel an Bord wurde das einjährige Mädchen glücklicherweise ...

mehr