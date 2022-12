Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Gefährliche Körperverletzung abseits des Fußballturniers

Frankenthal (ots)

Am gestrigen Donnerstag, den 29.12.2022, kam es gegen 19:15 Uhr zu einer gefährlichen Körperverletzung durch mehrere Personen im Rahmen eines Hallenfußballturnieres in der Straße "Am Kanal" in Frankenthal. Zwei 27 bzw. 29-Jährige Spieler einer teilnehmenden Mannschaft gingen im Anschluss einer Teambesprechung zu der dem Team zugewiesenen Umkleidekabine. Vor dieser kam es durch drei dort wartende männliche Täter zur unmittelbaren Gewaltanwendung durch Schläge gegen die beiden Spieler. Im weiteren Verlauf kamen weitere, zuvor unbeteiligte Personen hinzu. Diese konnten - teilweise ebenfalls hierdurch verletzt - den weiteren Fortgang stoppen. Die drei ursprünglichen Täter zogen sich hierauf zurück und konnten vor Ort durch die zwischenzeitlich verständigten Beamten nicht mehr angetroffen werden. Die beiden Spieler sowie ein weiterer Mannschaftskamerad erlitten überwiegend leichte Verletzungen im Kopfbereich, welche auf eigenen Wunsch nicht vor Ort begutachtet wurden. Der genaue Tathergang sowie das Motiv sind Teil der Ermittlungen. Sachdienliche Hinweise hinsichtlich der Identität der Täter sowie des Tathergangs können der Polizeiinspektion Frankenthal mitgeteilt werden.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

