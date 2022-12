Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Sachbeschädigung durch Graffiti an drei Pkw`s

Speyer (ots)

Im Zeitraum vom 26.12.2022, 01:00 Uhr bis 29.12.2022, 08:30 Uhr besprühten bislang unbekannte Täter drei geparkte Fahrzeuge in der Großen Pfaffengasse auf der Gehwegseite mit einem gelben Sprühlack. Der Gesamtschaden dürfte sich auf 3.000 Euro belaufen. Zeugen, welche Hinweise zu dem bislang unbekannten Täter geben können oder den Vorgang möglicherweise gesehen haben, werden gebeten, ihre Wahrnehmungen der Polizei Speyer telefonisch oder per E-Mail mitzuteilen (Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de.)

