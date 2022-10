Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Döner- Lieferant wird durch angebliche Polizisten gestoppt und um seine Bargeldeinnahmen gebracht- Täter wurden gestellt

Heringsdorf (LK VG) (ots)

Am 07.10.2022 gegen 10:45 Uhr ging ein Notruf eines Döner- Lieferanten in der Einsatzleitstelle des PP Neubrandenburg ein. Er meldete, dass aus seinem PKW Dokumente und eine Tasche entwendet wurden. Der vor Ort eingesetzten Funkwagenbesatzung schilderte der 35- jährige bulgarische Staatsangehörige, dass er durch eine fingierte Polizeikontrolle angehalten wurde. Einer der Täter forderte ihn anschließend auf, den Laderaum vorzuzeigen und legte ihm Handfesseln an. Der zweite Täter durchsuchte währenddessen den Fahrgastraum und entwendete Bargeld in Höhe von mehreren tausend Euro und eine Tasche mit Papieren. Anschließend lösten sie die Handschellen und flüchteten. Im Zuge der Fahndung und den Ermittlungen konnte das Tatfahrzeug nahe Berlin gestoppt werden. Die beiden Insassen führten eine erhebliche Menge Bargeld sowie weitere Beweismittel mit sich. Der mehrfach polizeibekannte 29-jährige Tatverdächtige (deutsch- ghanaischer Staatsangehöriger) und sein 21-jähriger Mittäter (palästinensischer Staatsangehöriger) wurden vorläufig festgenommen und dem Haftrichter vorgeführt.

Verena Splettstößer

Erste Polizeihauptkommissarin Dezernat 1/ Einsatzleitstelle Polizeiführerin vom Dienst Polizeipräsidium Neubrandenburg Stargarder Straße 6 17033 Neubrandenburg Telefon: 0395 5582 2131 E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell