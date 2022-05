POL-FR: Körperverletzung mit Softairwaffe - Zeugenaufruf

Freiburg (ots) - LKR LÖ - Kleines Wiesental Gestern, am 14.05.2022, gg. 14:00 Uhr, geriet ein 61-jähriger Krad-Fahrer (Yamaha) nach dem Ortsausgang Wieslet in Richtung Niedertegernau fahrend, in einer scharfen Rechtskurve, aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und kollidierte dort frontal mit dem ordnungsgemäß entgegenkommenden Traktor. Der Krad-Fahrer verstirbt noch an der Unfallstelle; der ...

