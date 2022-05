POL-FR: POL-FR: Freiburg/Landkreise: Aktuelle Warnmeldung vor sogenannten Anrufstraftaten

Freiburg (ots) - Am Donnerstag, 12.05.2022, am späten Nachmittag, ist ein Mann durch exhibitionistische Handlungen am Dreispitz am Rheinufer bei Albbruck aufgefallen. Der Tatverdächtige soll sich nackt gezeigt und auch sexuelle Handlung an sich vorgenommen haben. Gegen 16:20 Uhr hatten sich deshalb drei Mädchen ...

mehr