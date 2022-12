Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Einbruch in Wohnwagen (26/2912)

Ludwigshafen (ots)

In der Zeit vom 23.12.2022- 28.12.2022 brachen bislang unbekannte Täter einen Wohnwagen in der Alten Schwegenheimer Straße in einem Schrebergarten gewaltsam auf und entwendeten aus einem Schrank eine Akku-Säbelsäge. Die Gesamtschadenshöhe beläuft sich auf ca. 125 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Speyer unter 06232 137-0 oder pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

