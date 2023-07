Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Radfahrer stürzt betrunken gegen PKW

VG Eich (ots)

Der 44-Jährige aus der VG Rhein-Selz befährt in der Nacht von Freitag auf Samstag mit seinem Pedelec die Hauptstraße in Gimbsheim. Hierbei nutzt er die falsche Straßenseite und stößt frontal gegen einen geparkten PKW. Hierbei zieht er sich, laut hinzugerufenen Rettungsdienst, jedoch nur leichte Verletzungen im Gesicht zu. Ein anschließender Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 1,62 Promille. Ihm wird daraufhin eine Blutprobe entnommen und im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen entlassen.

