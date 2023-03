Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht

Bad Hönningen (ots)

In der Nacht zum Donnerstag beschädigte ein vorbeifahrendes Fahrzeug einen geparkten Pkw in der Hohe Hausstraße - Am Blauen Stein, und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Anhand der Spurenlage dürfte es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen Lkw handeln, weiterhin stellten die ermittelnden Polizisten gelben Farbabrieb fest. Hinweise an die Polizeiinspektion in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell