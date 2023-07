Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mutmaßlich Rabiate Fahrweise - Zeugen gesucht

Stuttgart-Hedelfingen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, bei dem am Montag (10.07.2023) auf der Bundesstraße 10 ein 44 Jahre alter BMW-Fahrer und ein 57 Jahre alter Ford-Fahrer beteiligt waren. Bisherigen Erkenntnissen zufolge waren die beiden Autofahrer gegen 11.30 Uhr in Fahrtrichtung Esslingen unterwegs. Kurz vor den Otto-Hirsch-Brücken im Bereich einer Einfädelungsspur soll der 44-Jährige den vor ihm fahrenden Ford-Fahrer rechts überholt und den 57-Jährigen anschließend ausgebremst haben, sodass dieser in der Folge auf den BMW auffuhr. Es entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro. Zeugen, die insbesondere Hinweise zur Fahrweise des BMW-Fahrers geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189903500 an das Polizeirevier 5 Ostendstraße zu wenden.

