POL-S: Dach eines Gartenhauses in Brand geraten

Stuttgart-Mitte (ots) - Polizeibeamte haben am Sonntag (09.07.2023) einen 21-jährigen Mann vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, in einem Freizeitbad an der Straße Am Leuzebad eine Jugendliche sexuell belästigt zu haben. Die 17-Jährige befand sich in einem Außenbecken, als ihr der Mann gegen 15.00 Uhr an den Oberschenkel fasste und sie kurz darauf ...

mehr