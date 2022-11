Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Zwei Täter flüchten nach Handyraub - Polizei sucht Zeugen

Neuss (ots)

Am Dienstag (29.11.) wurde ein 19-Jähriger Grevenbroicher gegen 16:20 Uhr Opfer eines Raubes.

Nach ersten Erkenntnissen ging der 19-Jährige die Treppe an der S-Bahn Haltestelle Rheinparkcenter hinunter. Von hinten traten dann zwei Männer an ihn heran und drückten den Grevenbroicher gegen eine Wand. Das Opfer stürzte dadurch zu Boden und sein Mobiltelefon fiel aus der Tasche. Die beiden Männer nahmen das Telefon und flüchteten zu Fuß in Richtung der Görlitzer Straße.

Die beiden Männer seien zirka 25 Jahre alt, von nordafrikanischem Erscheinungsbild mit dunkler Hautfarbe und hätten dunkle Bekleidung getragen.

Das Kriminalkommissariat 22 in Neuss hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise zu den flüchtenden Tätern geben können, sich bei der Polizei unter der 02131 300-0 zu melden.

