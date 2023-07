Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Beleidigungen in der Stadtbahn - Zeugen und Geschädigte gesucht

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

In der Stadtbahn der Linie U7 soll am Montagmittag (03.07.2023) eine 47 Jahre alte Frau mehrere Fahrgäste beleidigt haben. Die 47-Jährige soll gegen 11.45 Uhr im vordersten Waggon der U7, die in Richtung Mönchfeld unterwegs war, eine Frau mit Kopftuch rassistisch beleidigt haben, die daraufhin an der Haltestelle Fürfelder Straße ausstieg. Die 47-Jährige blieb in der Bahn und beleidigte dort eine weitere Frau, der sie auch an den Haaren zog. Zeugen versuchten zu schlichten und sollen hierbei ebenfalls beleidigt worden sein. Zeugen, insbesondere die beiden Frauen aus der Bahn, die mutmaßlich beleidigt wurden, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

