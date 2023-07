Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Frau sexuell belästigt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Samstag (08.07.2023) einen 24-jährigen Mann vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, in der Nadlerstraße eine junge Frau sexuell belästigt zu haben. Eine Streifenwagenbesatzung beobachtete gegen 02.30 Uhr, wie der Mann mit der Frau in Richtung Steinstraße ging. Dabei stütze der Mann die 27-Jährige, die einen benommenen Eindruck machte. Bei der anschließenden Kontrolle der beiden Personen gab die junge Frau, welche mutmaßlich Alkohol getrunken hatte an, dass sie den Mann nicht kennen würde und er sie gegen ihren Willen geküsst und im Brustbereich angefasst habe. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 24-Jährige wieder auf freien Fuß gesetzt. Zeugen oder weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell