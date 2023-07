Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mehrere Autos im Stadtgebiet aufgebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Stadtgebiet (ots)

Unbekannte haben am Freitag (07.07.2023) und am Samstag (08.07.2023) im Stadtgebiet mehrere Autos aufgebrochen und daraus Gegenstände im Wert von mehreren Tausend Euro gestohlen. In der Alexanderstraße öffneten die Unbekannten zwischen Freitag, 11.30 Uhr und Samstag, 14.30 Uhr auf unbekannte Weise den auf Höhe Hausnummer 87 geparkten schwarzen Jeep und stahlen Bargeld und Handyzubehör im Wert von zirka 70 Euro. In der Landauer Straße schlugen die Täter im Zeitraum von Freitag, 15.00 Uhr bis Samstag, 11.00 Uhr eine Scheibe des auf Höhe Hausnummer 31 geparkten Ford ein und erbeuteten Baumaschinen im Wert von mehreren tausend Euro. In der Schellingstraße stahlen Diebe in der Nacht zum Samstag aus dem Kofferraum eines schwarzen BMW, der auf Höhe Hausnummer 15 geparkt war, einen Laptop und ein Handy im Wert von über tausend Euro. In der Waldstraße auf Höhe Hausnummer 23 stahlen die Unbekannten am Samstagvormittag zwischen 09.30 Uhr und 13.00 Uhr zwei Brusttaschen und Bargeld in Höhe von über hundert Euro aus einem LKW. Im unteren Schlossgarten stahlen Diebe am Samstagabend gegen 18.15 Uhr Wertgegenstände und Bargeld im Wert von über tausend Euro aus einem Auto im Bereich des Spielhauses. Zeugen, die Hinweise zur Tat in der Alexanderstraße geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier 2 Wolframstraße unter der Rufnummer +4971189903200 in Verbindung zu setzen. Hinweise zum Fall in der Landauer Straße nehmen die Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 8 Kärntner Straße unter der Nummer +4971189903800 entgegen. Zeugen, die Angaben zu den Diebstählen in der Schellingstraße und in der Waldstraße machen können, werden gebeten, sich bei dem Polizeirevier 4 Balinger Straße unter der Rufnummer +4971189903400 zu melden. Zeugen des Falls im Unteren Schlossgarten werden gebeten, sich an das Polizeirevier 5 Ostendstraße unter der Telefonnummer +4971189903500 zu wenden.

