POL-S: Rabiater Ladendieb festgenommen.

Stuttgart-Mitte (ots) - In der Nacht zum Sonntag (08.07.2023) wurde ein 41-jähriger Mann in der Klettpassage bedroht und ausgeraubt. Der Geschädigte befand sich gegen 22.00 Uhr in einer öffentlichen Toilette in der Klettpassage und wurde beim Verrichten der Notdurft von drei unbekannten Männern angesprochen. Einer der Täter bedrohte ihn mit einer Schusswaffe, die zwei anderen Täter zeigten dem Geschädigten jeweils ...

mehr