Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bräunlingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Versuchter Einbruch in Juweliergeschäft (05.06.2023)

Bräunlingen (ots)

Ein unbekannter Täter hat am frühen Montagmorgen gegen 2.30 Uhr einen Einbruch in ein Juweliergeschäft auf der Zähringerstraße versucht. Der Unbekannte schlug mehrfach mit einem Hammer auf die Scheibe des Geschäfts, deren Sicherheitsglas den massiven Schlägen jedoch standhielt und dem Täter den Schmuckdiebstahl verwehrte. Über die Höhe des Schadens an der Scheibe ist noch nichts bekannt. Personen, denen zur fraglichen Zeit Verdächtiges im Bereich der Zähringerstraße aufgefallen ist, oder die sonst Hinweise auf den unbekannten Täter geben können werden gebeten, sich beim Polizeirevier Donaueschingen, Tel. 0771 83783.0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell