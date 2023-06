Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hardt, Lkr. Rottweil) Motorradfahrerin bei Unfall verletzt (02.06.2023)

Hardt (ots)

Eine Motorradfahrerin hat bei einem Unfall am Freitagmittag auf der Königsfelder Straße Verletzungen erlitten. Eine 50-jährige Bikerin bog von der Königsfelder Straße kommend nach rechts auf die Mariazeller Straße ab. Gleichzeitig fuhr eine 53-jährige Frau mit einem Subaru von der Schramberger auf die Mariazeller Straße. Es kam zum Zusammenstoß zwischen Auto und Motorrad. Die Motorradfahrerin stürzte und verletzte sich. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 6.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell