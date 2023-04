Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Faustschlag und mit Getränk überschüttet - Bundespolizei sucht nach Zeugen

Essen - Velbert - Wuppertal (ots)

Am späten Dienstagnachmittag (4. April) soll ein Unbekannter einen Mann in der S-Bahn bedroht und beleidigt haben. Beim Halt in Velbert-Rosenhügel soll er ihm einen Faustschlag erteilt haben. Die Bundespolizei sucht nun nach Zeugen.

Gegen 17:55 Uhr informierte der Zugbegleiter der S9 (Wuppertal-Dortmund) die Bundespolizei über eine Körperverletzung. Im Essener Hauptbahnhof trafen die Beamten auf einen 19-Jährigen. Dieser gab an, dass er während der Fahrt von einem Unbekannten beleidigt und bedroht worden sei. Als der Deutsche dann in Velbert-Rosenhügel habe aussteigen wollen, habe sich der Mann an der Tür positioniert und ihm den Weg versperrt. Der Unbekannte habe ein Getränk über den Wuppertaler geschüttet und ihm anschließend mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Danach sei der Angreifer geflüchtet.

Der Geschädigte klagte über Kopfschmerzen, lehnte eine ärztliche Versorgung jedoch ab. Die Bundespolizisten leiteten ein Strafverfahren wegen Körperverletzung gegen Unbekannt ein.

Die Bundespolizei bittet um Mithilfe der Bevölkerung. Wer kann Angaben zu einem Tatverdächtigen machen, welcher sich in der S9 und am Haltepunkt Velbert-Rosenhügel aufgehalten hat. Die Tat ereignete sich am Dienstag, den 4. April gegen 17:40 Uhr. Der Unbekannte soll eine kräftige Statur und dunkles Haar aufweisen. Zudem soll er eine schwarze Jacke, eine hellblaue Hose und weiße Turnschuhe, sowie einen Ring an der rechten Hand getragen haben.

Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Dortmund unter der kostenfreien Servicenummer 0800/ 6 888 000 oder an jeder anderen Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell