BPOL NRW: Bundespolizei nimmt international gesuchten Straftäter fest - Mann wurde u.a. wegen eines Drogen- und Raubdeliktes gesucht - Ihm droht eine Haftstrafe von über 5 Jahren

Aachen (ots)

Die Bundespolizei hat am Montagmorgen in einem Fernreisebus aus Brüssel einen 21-jährigen Polen festgenommen.

Der Pole wurde mit einem europäischen Haftbefehl der polnischen Behörden u.a. wegen eines Drogen- und Raubdeliktes aus dem Jahr 2019 gesucht.

Der Bus überquerte die Deutsch-Niederländische Grenze, als er von Bundespolizeibeamten angehalten und kontrolliert wurde. Bei der Kontrolle stellte man den europäischen Haftbefehl in einem internationalen Rechtshilfeersuchen der polnischen Behörden fest. Den Betroffenen erwartet in Polen eine Freiheitsstrafe von über 5 Jahren.

Der 21-Jährige wurde in den Polizeigewahrsam des Polizeipräsidiums Aachen eingeliefert. Von hier führte man ihn noch am gleichen Tag beim Amtsgericht Aachen vor, welches eine Festhalteanordnung erließ. Er wurde im Anschluss in die für ihn zuständige Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Das bei der Generalstaatsanwaltschaft in Köln anhängige Auslieferungsverfahren nach Polen dauert zurzeit noch an.

