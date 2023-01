Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Motorroller gestohlen (09.01.2023)

Donaueschingen (ots)

Einen Zweiraddiebstahl begangen haben Unbekannte im Zeitraum zwischen Montag, 17 Uhr, und Dienstag, 16 Uhr. Die Diebe klauten ein rund 20 Jahre altes, gelbes Motorrad Suzuki DRZ 400, das an einem Kreisverkehr neben den Kreisstraßen 5756 und 5701 zwischen Donaueschingen und Pfohren stand. An der Enduro befand sich das Kennzeichen "VS-EZ 69". Den Wert des Zweirads bezifferte die Polizei auf rund 3.000 Euro. Hinweise auf die Diebe oder den Verbleib der Geländemaschine nimmt die Polizei in Donaueschingen unter der Telefonnummer 0771 83783-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell