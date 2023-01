Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unfall im Kreisverkehr B33/Reichenaustraße

Konstanz (ots)

Eine verletzte Person und Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 16.000 Euro sind die Folgen eines Unfalls, der am Dienstagnachmittag im Kreisverkehr B33/Reichenaustraße passiert ist. Eine 70-jährige VW Sportsvan - Fahrerin war von der Schweiz herkommend auf der inneren Spur des Kreisverkehrs unterwegs. Zeitgleich fuhr eine 43-jährige BMW-Fahrerin von der Oberlohnstraße kommend auf der äußeren Spur in den Kreisverkehr. An der Ausfahrt in Richtung Reichenaustraße/Fähre fuhr die 70-Jährige in Richtung Innenstadt. Dabei kam es zum Zusammenstoß zwischen dem VW und dem BMW. Die jüngere der beiden Frauen erlitt Verletzungen, die eine Besatzung des Rettungsdienstes an der Unfallstelle behandelte. Abschleppunternehmen brachten die nicht mehr fahrbereiten Autos in eine Werkstatt. Am Sportsvan entstand Sachschaden in Höhe von rund 7.000 Euro, am BMW in Höhe von rund 9.000 Euro.

