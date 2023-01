Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Kleintransporter prallt in Leitplanke (10.01.2023)

Donaueschingen (ots)

Einen Unfall verursacht hat ein Kleintransporter-Fahrer am Dienstag gegen 9 Uhr auf der Bundesstraße 27. Ein Fahrer eines Ford Transit Combo bog von der B 27 auf die Zufahrt zur Autobahn 864 ab und kam dabei nach links von der Straße ab. Er prallte gegen eine Leitplanke, schleuderte zurück auf die Fahrbahn und kam auf einem Grünstreifen rechts neben der Auffahrt zum Stehen. Am neuwertigen Transporter entstand Totalschaden in Höhe von 20.000 Euro. Den Schaden an der Leitplanke schätze die Polizei auf rund 1.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell