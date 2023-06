Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Marbach) Betrunkener baut Unfall (02.06.2023)

Villingen-Schwenningen (ots)

Einen Unfall verursacht hat ein Autofahrer am Freitagabend kurz vor Mitternacht auf der Landesstraße 178 zwischen Villingen und Marbach. Ein 28-jähriger Audi A 6-Fahrer kam mit seinem Auto von der Straße ab und prallte gegen eine Eisenbahnbrücke. Der Mann und seine 27-jährige Beifahrerin blieben unverletzt, jedoch entstand am Auto ein Schaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Wie sich herausstellte, stand der Fahrer bei der Fahrt unter Alkoholeinfluss, was ein Alkoholtest mit einem Wert von knapp 1,5 Promille bestätigte. Ihn erwartet jetzt ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung. Sein nicht mehr fahrbereites Auto holte ein Abschleppdienst ab.

