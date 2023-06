POL-KN: (VS-Villingen) Autofahrer ohne Fahrerlaubnis unterwegs (03.06.2023)

Villingen-Schwenningen (ots) - Einen Unfall verursacht hat ein Autofahrer am Freitagabend kurz vor Mitternacht auf der Landesstraße 178 zwischen Villingen und Marbach. Ein 28-jähriger Audi A 6-Fahrer kam mit seinem Auto von der Straße ab und prallte gegen eine Eisenbahnbrücke. Der Mann und seine 27-jährige Beifahrerin blieben unverletzt, jedoch entstand am Auto ein Schaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Wie sich ...

mehr