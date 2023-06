Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen, B491, Lkr. Konstanz) Motorradfahrer bei Unfall auf der B491 verletzt (05.06.2023)

Engen, B491 (ots)

Ein Motorradfahrer ist am Montagmorgen bei einem Unfall auf der Bundesstraße 491 zwischen Talmühle und Engen verletzt worden. Ein 22-Jähriger fuhr gegen 6 Uhr mit einem Audi A6 auf der B491 von Talmühle in Richtung Engen. Kurz nach dem Ortsausgang überholte der junge Mann einen Lastwagen und kollidierte dabei mit ein entgegenkommenden 50 Jahre alten Motorradfahrer. Der Biker stürzte, verletzte sich aber glücklicherweise nur leicht. Ein Rettungswagen war nicht erforderlich. An beiden Fahrzeugen, die nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten, entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 7.000 Euro.

