Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Nach Unfall mit vier beteiligten Autos auf Friedrich-Ebert-Straße: Ermittler suchen noch vierten Fahrer und bitten um Hinweise

Kassel (ots)

Kassel-Mitte: Noch keine Hinweise auf das vorderste Fahrzeug eines Auffahrunfalls mit vier beteiligten Autos und einem Leichtverletzten am Samstag, dem 18. März 2023, auf der Friedrich-Ebert-Straße ergaben sich trotz der bisher angestellten Ermittlungen der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei. Sie suchen nun nach Zeugen des Unfalls, die Hinweise zur Aufklärung des Falls geben können.

Ereignet hatte sich der Unfall auf der Friedrich-Ebert-Straße an dem Samstagabend gegen 22:50 Uhr. Vier Autos waren zu dieser Zeit vom Vorderen Westen kommend in Richtung Innenstadt unterwegs, als die Ampel an der Kreuzung Karthäuserstraße auf Rot umsprang. Während die ersten drei Fahrzeuge rechtzeitig anhielten, fuhr der vierte Fahrer, ein 31-Jähriger aus Kassel, mit seinem Mercedes von hinten auf. Er schob den VW Golf eines 27-Jährigen aus Kassel dadurch auf den Mini Cooper eines 30-Jährigen aus Münster, der offenbar wiederum auf den davorstehenden Pkw geschoben wurde. Der 27-Jährige wurde dabei leicht verletzt und anschließend vorsorglich in ein Kasseler Krankenhaus gebracht. An den drei Fahrzeugen war ein Schaden von ca. 6.000 Euro entstanden. Der Mercedes-Fahrer war nach kurzer Zeit von der Unfallstelle geflüchtet, konnte aber im weiteren Verlauf ermittelt werden. Jedoch noch völlig unbekannt ist weiterhin das vierte beteiligte Fahrzeug, welches ganz vorne in der Reihe gestanden hatte. Um was für einen Pkw es sich handelte, konnte keiner der anderen Fahrer mehr sagen. Auch die weiteren Ermittlungen ergaben bislang keine Hinweise zu diesem Fahrzeug oder dessen Fahrer.

Aus diesem Grund bitten die Ermittler der Unfallfluchtgruppe nun um Hinweise von möglichen Zeugen des Unfalls. Hinweise nimmt die Polizei in Kassel unter Tel. 0561 - 9100 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell