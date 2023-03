Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Mülltonne an Hauswand in Reinhardshagen-Vaake angezündet: Polizei bittet um Hinweise auf unbekannte Täter

Kassel (ots)

Reinhardshagen-Vaake (Landkreis Kassel): Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter haben am gestrigen Dienstagabend eine Papiermülltonne auf dem Grundstück eines Hauses in der Mündener Straße in Vaake, nahe des Ortsausganges Richtung Veckerhagen, in Brand gesetzt. Das Feuer war durch die Bewohner gegen 22 Uhr jedoch rechtzeitig entdeckt und gelöscht worden, weshalb es nicht auf das Haus übergriff. Durch die große Hitze war die Hausfassade aber etwas in Mitleidenschaft gezogen worden. Der Sachschaden wird auf ca. 3.000 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Brandstiftung und sucht Zeugen. Die weiteren Ermittlungen werden von den Beamten des für Brände zuständigen Kommissariats 11 der Kasseler Kripo geführt. Die Ermittler bitten Zeugen, die zur Tatzeit im Bereich des Brandortes möglicherweise verdächtige Personen beobachtet haben und Hinweise auf die Täter geben können, sich unter Tel. 0561 - 9100 bei der Polizei in Kassel zu melden.

