Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Nach räuberischem Diebstahl in Humboldtstraße: Zeugenhinweise auf auffällig kleinen Täter erbeten

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Am heutigen Mittwochmorgen kam es in der Humboldtstraße in Kassel zu einem räuberischen Diebstahl durch einen bislang unbekannten Täter. Die nach der Tat eingeleitete Fahndung nach dem geflüchteten Dieb durch mehrere Polizeistreifen verlief leider ohne Erfolg. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können. Das Opfer beschrieb den Polizisten einen ca. 25 Jahre alten und dünnen Mann mit kurzen schwarzen Haaren, der mit etwa 1,50 Meter Körpergröße auffällig klein war. Er soll eine schwarz-gelb karierte Jacke getragen haben.

Ereignet hatte sich die Tat am heutigen Morgen gegen 6:40 Uhr. Das Opfer, ein 56-Jähriger aus Kassel, war zu dieser Zeit zu Fuß in der Humboldtstraße unterwegs, als er plötzlich bemerkte, dass ihm von hinten die Geldbörse aus der Gesäßtasche gezogen wurde. Er drehte sich daraufhin sofort um und versuchte, dem Dieb das Portemonnaie wieder abzunehmen. Dagegen setzte sich der Täter zur Wehr und es kam zu einem Gerangel, in dessen Verlauf beide Männer zu Boden stürzten und um die Geldbörse kämpften. Letztlich gelang es dem renitenten Dieb sich zu befreien und mit dem Portemonnaie in die Amalienstraße zu flüchten, wo sich seine Spur verliert. Der 56-Jährige zog sich bei der Auseinandersetzung mit dem Täter leichte Verletzungen zu. Zudem zerriss sein Hosenbein.

Zeugen, die die Tat beobachtet haben und Hinweise auf den Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell