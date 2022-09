Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Unbekannter schlägt mit Faust zu - Zeugenaufruf

Regensburg

Ein bisher unbekannter Täter hat am Montagnachmittag (12. September) am Bahnhof Regensburg einen 23-jährigen Deutschen geschlagen und dadurch eine Platzwunde verpasst. Die Bundespolizei Regensburg sucht Zeugen.

Gegen 14:15 Uhr informierten Mitarbeiter eines Lokals am Bahnhof Regenburg das Bundespolizeirevier Regensburg über einen Gast mit einer blutenden Wunde. Eine Streife eilte zu dem Restaurant und stellte den leicht verletzten 23-Jährigen fest.

Ersten Ermittlungen zufolge schlug ein unbekannter Täter dem Mann mit der Faust ins Gesicht. An den Ort des Geschehens konnte sich der 23-Jährige laut eigenen Angaben nicht erinnern. Er beschrieb den Täter auch nur vage:

- circa 1,80 Meter groß

- komplett grün gekleidet

Eine sofort ausgelöste Fahndung blieb erfolglos.

Der 23-Jährige erlitt durch den Schlag eine Platzwunde am Kopf. Rettungssanitäter lieferten den Mann in das Krankenhaus Sankt Josef ein.

Das Bundespolizeirevier Regensburg ermittelt wegen Körperverletzung. Um den Tathergang zu klären werden Videoaufzeichnungen ausgewertet. Gegenstand der Ermittlungen ist auch, weshalb der 23-Jährige Erinnerungslücken aufzeigte. Die Bundespolizei sucht Zeugen, die am frühen Montagnachmittag eine körperliche Auseinandersetzung unter Beteiligung eines komplett grün gekleideten Mannes am Bahnhof Regensburg beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise werden an die Bundespolizei Waldmünchen über die Telefonnummer 09972 9408-0 oder per E-Mail an bpoli.waldmuenchen@polizei.bund.de erbeten.

