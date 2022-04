Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Nach Schlägerei schneller Fahndungserfolg durch gute Zusammenarbeit der Polizeibehörden innerhalb der Euregio

Aachen (ots)

Am Dienstagabend kam es in der Aachener Innenstadt zur einer körperlichen Auseinandersetzung zweier Männer, wobei einer der vermeintlichen Täter, ein 25-jähriger Guineer, wenig später mit einem Fahrzeug mit niederländischem Kennzeichen die Flucht ergriff. Die Landespolizei des Polizeipräsidiums Aachen schaltete sofort eine Nahbereichsfahndung in der auch die Bundespolizei mit einbezogen wurde.

Diese war im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen mit einem Beamten der Königlichen Marechaussee in der Nähe von Heerlen/Niederlande im Einsatz. Sie konnten bereits kurze Zeit später das Fluchtfahrzeug mit dem niederländischen Kennzeichen sichten und anhalten. In dem Fahrzeug befand sich nach der Personenbeschreibung der vermeintliche Täter mit sichtbaren Blessuren. Dieser schilderte den Beamten aus seiner Sicht die Vorkommnisse und wollte beim Polizeipräsidium Aachen diesbezüglich eine Aussage machen. Daraufhin wurde der 25-Jährige zum Polizeipräsidium Aachen begleitet, wo es zu wechselseitigen Beschuldigungen beider Parteien kam. Nach Aufnahme der Aussage des vermeintlichen Täters konnte er die Wache wenig später wieder verlassen. Letztendlich wird die Justiz die Aussagen beider Parteien prüfen und bewerten, wer sich wegen der einzelnen Körperverletzungsdelikte wird verantworten müssen.

Dieser schnelle Fahndungserfolg ist ein Beispiel und spiegelt die Vernetzung und gute Zusammenarbeit innerhalb der Euregio wieder, welche am 01.04.22 in Kelmis/Belgien in einer gemeinsamen Besprechung unter den verschiedenen Polizeien des Dreiländerecks abgesprochen wurde.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell