Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Zwei Einbrüche in der Refrather Innenstadt

Bergisch Gladbach (ots)

In der Nacht zu Samstag (20.05.) brachen unbekannte Täter in eine Filiale eines Mobilfunkanbieters sowie in eine Bäckerei in der Straße Siebenmorgen ein.

Auf den Videoaufzeichnungen des Mobilfunkanbieters konnte man zwischen 03:45 Uhr und 03:55 Uhr einen unbekannten Mann mit einer dunkelbraunen Jacke und einem dunklen T-Shirt erkennen, der die Schaufensterscheibe der Filiale mit einem Blumenkübel einwarf. Aus dem angrenzenden Verkaufsraum entwendete er mehrere elektronische Ausstellungs-Dummys mit bislang unbekanntem Wert.

In derselben Nacht ereignete sich ein weiterer Einbruch in der Refrather Innenstadt. Gegen 05:20 Uhr bemerkte eine Mitarbeiterin einer Bäckerei einen Einbruch in die dortige Filiale. Hierbei wurde sich vermutlich durch gewaltsames Aufdrücken einer Glastür Zugang zu der Verkaufsfläche verschafft. Insgesamt wurde ein Bargeldbetrag im unteren dreistelligen Bereich aus den dortigen Registrierkassen entwendet.

In beiden Fällen nahm die Polizei eine Strafanzeige auf und verständigte den Erkennungsdienst, um eine Spurensicherung durchzuführen. Hinweise zu diesen beiden Einbrüchen nimmt die Polizei Rhein-Berg unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen. (ch)

