POL-RBK: Kürten - Quadfahrer bei Alleinunfall schwer verletzt

Am gestrigen Donnerstag (18.05.) wurden gegen 19:00 Uhr Polizei, Rettungsdienst und ein Notarzt in den Ortsteil Dürscheid gerufen, nachdem dort ein Quadfahrer verunfallt und von anderen Verkehrsteilnehmern schwer verletzt auf der Fahrbahn aufgefunden worden war.

Nach ersten Erkenntnissen hatte der 42-jährige Kürtener mit seinem Quad vermutlich die Straße Weyermühle in Richtung der Straße Hove befahren und verlor im Einmündungsbereich der beiden Straßen aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über das Fahrzeug. Im weiteren Verlauf stürzte der Mann von dem Quad auf die Fahrbahn und blieb dort schwer verletzt liegen. Der Mann hatte offenbar keinen Helm getragen und in seiner Atemluft stellten die Polizisten Alkoholgeruch fest. Der schwer verletzte 42-Jährige wurde nach einer Erstversorgung vor Ort von einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht, wo ihm aufgrund des zu vermutenden Alkoholkonsums eine Blutprobe entnommen wurde. An dem Quad entstand ein Sachschaden, dessen Höhe zum Zeitpunkt der Unfallaufnahme noch nicht beziffert werden konnte. Das Quad wurde beschlagnahmt.

Die Unfallaufnahme wurde durch ein Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Köln unterstützt. Die Unfallstelle war für circa dreieinhalb Stunden vollständig gesperrt. (th)

