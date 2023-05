Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Wermelskirchen - Aufmerksame Mitarbeiter überführen Taschendieb

Wermelskirchen (ots)

Am Dienstag (16.05.) wurde die Polizei zu einem Discounter in der Thomas-Mann-Straße gerufen, nachdem ein unbekannter Mann die Geldbörse einer Seniorin entwendet hatte und von zwei Mitarbeitern des Geschäftes im näheren Umfeld in der Bahnhofstraße festgehalten wurde. Durch hinzugezogene Polizeibeamte konnten beide Örtlichkeiten zeitgleich aufgesucht werden.

Bei Eintreffen der Polizeibeamten am Discounter schilderte eine Mitarbeiterin, wie sie den Mann gegen 09:30 Uhr dabei beobachten konnte, wie er die Geldbörse einer 72-jährigen Seniorin aus ihrem Rucksack entwendete. Als er von der Mitarbeiterin auf seine Tat angesprochen wurde, ließ er die Geldbörse fallen und flüchtete in Richtung Ausgang.

Sofort nahmen zwei weitere Mitarbeiter die Verfolgung auf und konnten den Mann in einem Garten in der Bahnhofstraße festhalten. Der 50-jährige Tatverdächtige bestritt gegenüber den eingetroffenen Polizeibeamten den Diebstahl. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholvortest ergab einen Wert von rund 0,6 Promille.

Da der Beschuldigte gegenüber der Polizei angab, weder einen festen Arbeitgeber noch ein gesichertes Einkommen zu haben und sich seine Familie im Ausland befinde, wurde der 50-Jährige aufgrund der Fluchtgefahr und Wiederholungsgefahr vorläufig festgenommen.

Eine erste Überprüfung ergab, dass der Dieb bereits wegen ähnlicher Delikte in mehreren Bundesländern polizeilich in Erscheinung getreten ist und gesucht wird. Noch am selben Tag ordnete ein Haftrichter vorläufig seine Haft an. (ch)

