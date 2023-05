Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rösrath - Ein Handwerkerfahrzeug und ein Pkw aufgebrochen

Rösrath (ots)

Am vergangenen Wochenende zwischen Freitag (12.05.) gegen 16:00 Uhr und Montagmorgen (15.05.) gegen 06:30 Uhr gelang es unbekannten Tätern, ein im Kiefernweg geparktes Handwerkerfahrzeug aufzubrechen und mehrere hochwertige Werkzeuge daraus zu entwenden. In Höhe des Schließmechanismus an der Schiebetür des Kastenwagens befand sich ein Loch. Bei der Beute handelt es sich um unter anderem um mehrere akkubetriebene Werkzeuge, darunter ein Akkuschrauber- und bohrer sowie eine Stichsäge. Der Wert dürfte nach ersten Schätzungen in mittlerer vierstellige Höhe liegen.

Ebenfalls am Montag wurde ein Seat aufgebrochen, der auf einem Wanderparkplatz am Brück-Forsbacher-Weg geparkt war. Gegen 16:00 Uhr fiel einer aufmerksamen Zeugin auf, dass die Fensterscheibe des Fahrzeugs eingeschlagen worden war. Zudem konnten Hebelspuren an der Gummiabdichtung der Tür festgestellt werden. Daraufhin verständigte sie die Polizei. Als diese eintraf, erschien im Verlauf der Sachverhaltsklärung auch der Geschädigte am Tatort. Er gab an, sein Fahrzeug gegen 15:15 Uhr auf dem Parkplatz abgestellt zu haben. Aus dem Pkw wurden zwei Jeansjacken von geringem Wert entwendet.

In beiden Fällen nahm die Polizei Strafanzeigen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls aus Kraftfahrzeugen auf und sucht jetzt nach Zeugen. Wer etwas Auffälliges im Umfeld der beiden Tatorte Kiefernweg und Brück-Forsbacher-Weg beobachtet hat, meldet sich bitte beim zuständigen Kriminalkommissariat 3 der Polizei Rhein-Berg unter der Rufnummer 02202 205-0. (st)

