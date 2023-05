POL-RBK: Bergisch Gladbach - Behörden kontrollieren Bordellbetriebe

Bergisch Gladbach (ots) - Zwischen Mittwochabend (10.05.) gegen 19:00 Uhr und Donnerstagmorgen (11.05.) gegen 09:00 Uhr verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einem Reisebüro in der Hauptstraße und entwendeten Bargeld aus einem Tresor. Augenscheinlich gelangten die Einbrecher auf noch unbekannte Art und Weise über eine Glastür am Seiteneingang in das Innere ...

