Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Leichlingen - Motorroller wird in den Gegenverkehr geschleudert

Leichlingen (ots)

Gestern Vormittag (15.05.) um 10:45 Uhr ist es auf der Opladener Straße (L 294) in Höhe einer Grundstückszufahrt zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem der Fahrer eines Motorrollers schwer verletzt wurde.

Ein 70-jähriger Leichlinger befuhr mit seinem Motorroller der Marke Piaggio die Opladener Straße aus Richtung Trompete kommend in Richtung Bremsen und wollte aus seiner Sicht nach links auf ein Grundstück abbiegen. Ein hinter ihm fahrender 55-jähriger Mercedesfahrer aus Leverkusen erkannte das offenbar zu spät und fuhr von hinten auf, so dass der Mann mit einem Motorroller in den Gegenverkehr geschleudert wurde, wo er mit dem Ford einer 32-jährigen Leichlingerin kollidierte.

Der Kraftradfahrer stürzte schließlich auf die Fahrbahn und wurde dabei so schwer verletzt, dass er mit einem alarmierten Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Sein Motorroller wurde bei dem Unfall stark beschädigt, ebenso sind Sachschäden an den zwei beteiligten Pkw entstanden. Insgesamt wurde der Sachschaden auf 20.000 Euro geschätzt.

Zur Unfallaufnahme wurde ein VU-Team des PP Köln hinzugezogen. Nach Abschluss der Unfallaufnahme und Reinigung der Fahrbahn konnte eine rund vierstündige Sperrung der Unfallstelle wieder aufgehoben werden. (ct)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell