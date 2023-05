Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Burscheid - Einbruch in Handwerkerfahrzeug

Burscheid (ots)

In der Nacht zu gestern (16.05.) haben bislang Unbekannte die Scheibe der Beifahrertür eines Kleintransporters der Marke Opel eingeschlagen, der auf am Fahrbahnrand der B 51 in Kaltenherberg geparkt war.

Am Vortag (15.05.) gegen 17:00 Uhr wurde der Firmenwagen ordnungsgemäß abgestellt und verschlossen. Morgens um 07:00 Uhr fiel dem Nutzer des Fahrzeugs die eingeschlagene Scheibe auf. Aus dem Laderaum wurden Werkzeug sowie Handwerkermaschinen in einem noch nicht bezifferten Gesamtwert gestohlen.

Wer Hinweise zu dieser Tat geben kann, wendet sich bitte an das zuständige Kriminalkommissariat 3 der Polizei Rhein-Berg unter der Rufnummer 02202 205-0. (ct)

