Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflüchter gestellt

Meiningen (ots)

Ein 65-jähriger Skoda-Fahrer fuhr Donnerstagmittag gegen einen in der Leipziger Straße aufgestellten Zigarettenautomaten. Eine Zeugin wurde durch einen lauten Knall auf den Unfall aufmerksam und beobachtete, dass der Fahrer anschließend aus seinem Wagen ausstieg, Fahrzeugteile einsammelte, sich in sein Auto setzte und in Richtung Stadtmitte davonfuhr. Die Zeugin notierte sich das Kennzeichen und informierte die Polizei. An der Wohnanschrift des Fahrzeughalters konnte der 65-Jährige angetroffen werden. Gegen ihn leiteten die Beamten eine Anzeige wegen des Unerlaubten Entfernens vom Unfallort ein.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell