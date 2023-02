Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Kupferdieb gestellt

Eisfeld (ots)

Eine Polizeistreife stoppte Donnerstagnachmittag einen Transporter in Eisfeld und kontrollierte nachfolgend Fahrer und Fahrzeug. Der Fahrer stand laut Drogenvortest unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Zudem stellten die Beamten eine große Menge Kupferkabel im Laderaum des Transporters fest. Auf Nachfrage gab der 31-Jährige an, die Kabel aus einem leerstehenden Gebäude aus Eisfeld zu haben und daraus nun Geld machen zu wollen. Daraufhin informierte die Polizei Verantwortliche die das angegriffene Objekt nähe unter die Lupe nahmen. Es stellte sich heraus, dass der Fahrer einen Schaden von ca. 50.000 Euro im Gebäude anrichtete, um an die Kabel zu kommen.

