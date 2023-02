Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verletzter Radfahrer - Verursacher flüchtet

Eisfeld (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer missachtete Donnerstagvormittag gegen 11:10 Uhr in Eisfeld die Vorfahrt eines Radfahrers und erfasste diesen. Als der Rettungsdienst am Unfallort eintraf und den 69-jährigen Radfahrer versorgte, entfernte sich der Autofahrer in unbekannte Richtung. Laut Aussage eines unabhängigen Zeugen soll es sich bei dem Fahrzeug um einen silbernen VW Caddy mit Schmalkalden-Meiningen-Kennzeichen handeln. Der Fahrer soll ca. 35 Jahre alt sein, eine Brille tragen und dunkle Haare haben. Die Ermittlungen zum Unfallflüchter dauern an. Zeugenhinweise richten Sie bitte an die Hildburghäuser Polizei (03685 778-0).

