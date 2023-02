Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Kennzeichen gestohlen

Fischbach/Rhön (ots)

In der Nacht zu Mittwoch klauten bislang unbekannte Täter beide Kennzeichentafeln eines Autos, das auf einem Parkplatz "An der Felda" in Fischbach/Rhön abgestellt war. Als der Geschädigte das Fehlen der Kennzeichen feststellte, informierte dieser die Polizei. Zeugenhinweise werden unter der Rufnummer 03693 5910 entgegengenommen.

