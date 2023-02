Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht - Wer kann Hinweise geben?

Asbach (ots)

Bereits am Freitag ereignete sich in der Schmalkalder Straße in Asbach im Bereich einer Fahrbahnverengung eine Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr gegen 10:30 Uhr mit seiner Sattelzugmaschine samt Auflieger die besagte Strecke. Nach Angaben des Geschädigten fuhr der Unbekannte mittig der Fahrbahn, sodass er sich gezwungen sah nach rechts auszuweichen. Hierbei entstand ein Sachschaden am Seat. Der Unbekannte Lkw-Fahrer setzte seine Fahrt unbeirrt fort. Laut Zeuge befuhren mehrere Fahrzeuge zur Unfallzeit die Schmalkalder Straße. Sie werden gebeten sich als Unfallzeugen bei der Meininger Polizei (03693 591-0) zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell