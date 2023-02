Oberhof (ots) - Donnerstagabend gegen 18:40 Uhr ereignete sich ein schwerer Unfall auf der Rennrodelbahn in Oberhof. Offensichtlich befanden sich sowohl ein Viererbob als auch ein Doppel-Schlauchring - ein sogenannter Icetube- aus bislang ungeklärter Ursache gleichzeitig in der Bahn. Im Auslaufbereich prallten diese aufeinander. Hierbei wurde ein 46-jähriger Mann so schwer verletzt, dass er im Klinikum verstarb. Zudem ...

