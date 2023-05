Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Senior wird nach Wechselgeld gefragt und dabei bestohlen

Bergisch Gladbach (ots)

Am Mittwoch (17.05.) wurde ein 68-jähriger Bergisch Gladbacher Opfer eines Wechselgeldbetruges und dabei um einen Bargeldbetrag im unteren dreistelligen Bereich gebracht.

Im Hinterhof seines Ladengeschäftes in der Altenberger-Dom-Straße wurde der Geschädigte gegen 09:40 Uhr von einem Mann angesprochen und nach Wechselgeld für ein Zwei-Euro-Stück gefragt. Der 68-Jährige wollte dem Mann helfen und hielt ihm seine Geldbörse hin. Der Betrüger gab vor, Kleingeld daraus entnehmen zu wollen und griff in das Kleingeldfach. Nachdem der Mann anschließend in unbekannte Richtung geflohen war, stellte der Geschädigte fest, dass mehrere Geldscheine aus seinem Portemonnaie fehlten. Dabei handelte es sich um einen Bargeldbetrag in unterer dreistelliger Höhe.

Der Senior verständigte die Polizei, welche eine Strafanzeige aufnahm. Eine unmittelbar eingeleitete Fahndung nach dem Täter verlief negativ.

Der 68-Jährige konnte den Täter wie folgt beschreiben: männlich, circa 35 bis 40 Jahre alt, circa 175 cm groß, "südosteuropäisches Aussehen", dunkle Haare, trug einen "Stoppelbart". Bekleidet war der Mann mit einem gelben Pullover.

Das Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg sucht nun nach aufmerksamen Zeugen, die Angaben zu der Tat oder dem Täter machen können. Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen genommen. (st)

