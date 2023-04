Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: B 10/Wirtschaftlicher Totalschaden nach Verkehrsunfall

Wilgartswiesen (ots)

Am Dienstag, 11.04.2023, gegen 11.15 Uhr ereignete sich auf der Bundesstraße 10 in Höhe der Abfahrt Wilgartswiesen in Fahrtrichtung Landau ein Verkehrsunfall, als ein 78-jähriger Ford Fiesta-Fahrer die dort installierte Absperrung der Straßenmeisterei Dahn übersah. Hierbei überfuhr er zuerst einen Leitkegel und kollidierte im Anschluss daran mit dem dahinter befindlichen Absperranhänger. Am PKW Fiat entstand wirtschaftlicher Totalschaden, am Absperranhänger ein Sachschaden in Höhe von ca. 2500.- Euro. Der Fahrer des Fiat wurde vorsorglich in ein umliegendes Krankenhaus verlegt, trug bei dem Aufprall aber keine Verletzungen davon. /pidn

