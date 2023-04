POL-PDPS: Zweibrücken - Trunkenheit im Straßenverkehr

Fischbach bei Dahn (ots) - Im Zeitraum Donnerstag, 06.04.2023, 16.00 Uhr bis Montag, 10.04.2023, 18.00 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter die beiden amtlichen Kennzeichen an einem PKW VW, welcher in der Siedlung in Fischbach abgestellt war. Wer hat Wahrnehmungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten? Hinweise zu auffälligen Personen und Fahrzeugen im Bereich der Tatörtlichkeit sind an die ...

