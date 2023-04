Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Diebstahl eines Rollers/Zeugenaufruf

Ludwigswinkel (ots)

Im Zeitraum Samstag, 08.04.2023, 23.00 Uhr bis Sonntag, 09.04.2023, 14.00 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter einen schwarzen Mo-torroller mit angebrachtem Versicherungskennzeichen, welcher in der Einfahrt eines Mehrfamilienhauses in der Wasgaustraße in Ludwigswinkel abgestellt war. Der Roller war mittels Lenkradschloss gesichert. Durch einen Zeugenhinweis konnte der Roller in unmittelbarer Nähe vom Tatort wieder aufgefunden werden. Bereits in der Nacht zuvor, vom 07.04.2023 auf 08.04.2023 kam es an der gleichen Tatörtlichkeit zu einer gleichgelagerten Tat, wobei dieser Roller bislang nicht aufgefunden werden konnte. Wer hat Wahrnehmungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten? Hinweise und verdächtige Wahrnehmungen zu auffälligen Personen und Fahrzeugen im Bereich der Tatörtlichkeiten sind an die Polizeiinspektion Dahn unter der Tel. 06391-9160 bzw. per Email (pi-dahn@polizei.rlp.de) zu richten. /pidn

