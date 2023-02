Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Anröchte-Uelde - Zwei verletzte Autofahrer

Anröchte (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am gestrigen Dienstag, gegen 16.15 Uhr, im Kreuzungsbereich der Belecker Straße und der Effelner Straße. Ein 20-jähriger Mann aus Rüthen befuhr mit seinem Skoda die Effelner Straße in Richtung Effeln. In Höhe der Unfallstelle übersah er den von rechts aus Richtung Warstein kommenden, vorfahrberechtigten Seat einer 57-jährigen Frau aus Warstein. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge, bei der der Seat quer über die Fahrbahn schleuderte. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich der Skoda des 20-Jährigen und kam auf dem Dach liegend, im Straßengraben zum Stehen. Sowohl die Warsteinerin als auch der Rüthener wurden leicht verletzt in örtliche Krankenhäuser transportiert. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehr Anröchte streute auslaufende Betriebsstoffe ab. Für die Zeit der Unfallaufnahme wurde die Unfallstelle komplett gesperrt.(dk)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell