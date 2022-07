POL-PDLU: Fahrübung ohne Fahrerlaubnis

Speyer (ots) - Am 27.07.2022 rief eine 20-jährige Frau aus Speyer-Ost innerhalb einer Stunde 38 Mal auf dem Notruf bei der Polizei in Speyer an und schilderte dabei polizeilich irrelevante Anliegen. Polizeibeamte wiesen sie auf die Bedeutung des Notrufes hin. Im weiteren Gesprächsverlauf reagierte sie aggressiv, ausfallend und beleidigte die am Telefon befindlichen Polizeibeamten fortlaufend. Anschließend rief sie ...

mehr